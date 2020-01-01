Система обязательного социального медицинского страхования запущена в Казахстане

Нур-Султан. 1 января. КазТАГ — Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) запущена в Казахстане, передает корреспондент агентства.

С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), включающая два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он доступен для всех граждан РК и оралманов. Включает в себя скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.