Алматы. 1 января. КазТАГ — Ушел из жизни первый глава парламента, объявивший о независимости Казахстана Серикболсын Абдильдин, сообщил журналист Ермурат Бапи.

«Поступило печальное известие о смерти известного руководителя демократического движения Казахстана Серикболсына Абдильдина… Он был значимым человеком в истории Казахстана, который настаивал на своих убеждениях и достигал их. Он первым объявил о независимости Казахстана до Назарбаева и подписал «Декларацию независимости Казахстана»… Прощай, дорогой брат!» — написал Бапи на своей странице в соцсети.

Серикболсын Абдильдаевич Абдильдин – казахстанский экономист и политик, бывший первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1991—2010), родился 25 ноября 1937 года в селе Кызылкесек Аксуатского района Семипалатинско. В 1999 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Казахстана, на которых занял второе место с 13 % голосов.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет (1960) и Институт управления народным хозяйством СССР (1977).

Он имел звания доктора экономических наук, профессора экономики, был обладателем ордена: «Барыс» 2-й ст. (2000), Трудового Красного Знамени дважды, «Знака Почета»; шести медалей, почетной грамоты Верховного Совета Казахской ССР.

В разные годы работал депутатом Верховного Совета Республики Казахстан 11-12-го созывов, заместителемПредседателя Верховного Совета Казахской ССР (04.1990-12.1991), председателем Верховного Совета Республики Казахстан (12.1991-12.1993), был кандидатом в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва (1995), депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан 2-го созыва, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности (10.1999-11.2004), кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва.

Серикболсын Абдильдин — автор книг «Важный рубеж в развитии сельского хозяйства Казахстана» (1974), «Сельское хозяйство Казахстана в 10-й пятилетке» (1977), «Щедрость земли» (1982 в соавт.), «Развитие продовольственного комплекса Казахстана» (1985), «Продовольственный комплекс Казахстана» (1988), «Становление парламентаризма в Казахстане» (1993), «Парламент Казахстана: от Союза к государственности» (1993), «Уроки пережитого и размышления о будущем» (1997), «Один день в многовековой истории Казахстана» (2001), «Организация агробизнеса» (2002), «Компартия от съезда к съезду» (2004), «Земля целинного подвига» (2004), «Отчет депутата» (2004), «От демократии к автократии» (2005), «Суверенен ли Казахстан и граждане Республики?» (2005), «За справедливый Казахстан» (2005), «Социализму в Казахстане нет альтернативы» (2007), «Под знаменем Великого Октября» (2007).

Союз журналистов Казахастана и Международное информационное агентство КазТАГ в связи с кончиной одного из выдающихся государственных деятелей в новейшей истории Казахстана, выражают свои глубочайшие соболезнования его родным и близким.