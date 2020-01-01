В РК начинается выплата нового госпособия многодетным семьям

Нур-Султан. 1 января. КазТАГ — В Казахстане начинается выплата нового госпособия многодетным семьям в размерах кратных к МРП – от Т42,5 тыс. до Т74 тыс., дифференцированных в зависимости от численности детей в семье, передает корреспондент агентства.

Для семей, в которых четыре и более несовершеннолетних детей введено отдельное, независящее от доходов, ежемесячное пособие, которое будет выплачиваться до достижения детьми совершеннолетия. Размер госпособия является дифференцированным, т.е. на каждого ребенка будет в среднем выходит Т10 тыс. 625. Таким, образом, семьи, имеющие четверых детей, будут получать Т42,5 тыс., пятерых — более Т53 тыс., шестерых – более Т64 тыс., семерых и более – Т74,4 тыс. При этом выплаты адресной социальной помощи семьям, у которых доходы ниже черты бедности, сохраняются.

Кроме того, повысятся единовременные выплаты при рождении ребенка. При рождении первого, второго и третьего ребенка разовая выплата 38 МРП, т.е. Т100 тыс. 738. Разовая выплата при рождении четвертого и последующих детей составит 63 МРП или Т167 тыс. 13 тенге.