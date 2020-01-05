На участке республиканской трассы Ушарал–Достык закрыто движение из-за непогоды

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Нур-Султан. 5 января. КазТАГ – На участке республиканской трассы Ушарал–Достык закрыто движение из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтожол».

«В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках: Ушарал–Достык км 83-184 Коктума–Достык. На трассах республиканского значения в круглосуточном режиме продолжают работать 625 единиц техники», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Отмечается, что при возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через городской телефон по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.

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