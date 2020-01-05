Учения ШОС «Мирная миссия-2020» впервые пройдут в Сибири

Алматы. 5 января. КазТАГ — Учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2020» впервые пройдут на полигоне «Юргинский» Кемеровской области, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Антитеррористические учения стран-участниц ШОС «Мирная миссия-2020» впервые пройдут на полигоне «Юргинский» Кемеровской области», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В международных учениях, которые состоятся в августе, примут участие представители Вооруженных сил восьми стран – России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе масштабных совместных учений военные отработают задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск.

В пресс-службе уточнили, что учения «Мирная миссия» впервые пройдут на территории Сибири.

С 2002 года в рамках сотрудничества в сфере безопасности страны-члены ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения. Учения «Мирная миссия» являются самыми крупными из них и проводятся раз в два года.

Напомним, в 2018 году международные учения ШОС проходили на полигоне в городе Чебаркуль Челябинской области РФ.