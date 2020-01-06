Потерпевшая сторона возразила против заключения процессуального соглашения по делу Ертаева

Алматы. 6 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Потерпевшая сторона возразила против заключения процессуального соглашения по делу казахстанского банкира Жомарта Ертаева.

«На данном этапе мы возражаем против заключения процессуального соглашения. Необходимо установить сумму ущерба, предъявить иски», — сказали представители потерпевших в ходе судебного заседания в понедельник.

В данный момент решается, в каком порядке будут исследоваться материалы дела.

Ранее сообщалось, что Ертаев полностью признал вину в деле о похищении средств АО «Bank RBK». Он высказал желание заключить процессуальное соглашение с прокурором. Часть подсудимых признали вину полностью, часть – частично, часть – отказались признавать вину. Часть признавших вину дала согласие на заключение процессуального соглашения с обвинением.

Для определения позиции прокурора в судебном заседании был объявлен перерыв до 15.00, если прокурору потребуется дополнительное время для заключения процессуального соглашения, судья Роман Селицкий обещал отложить судебное заседание до 10 января.

Напомним, Ертаев обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28 – пунктом 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

8 мая 2018 года Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что, по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Отмечалось, что досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Нур-Султана. Суд санкционировал его арест до 15 мая.

14 мая в специализированном межрайонном следственном суде города Алматы вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жомарта Ертаева до трех месяцев, то есть до 15 июня текущего года. Позднее суд неоднократно продлевал арест Ертаева, последний раз в октябре текущего года арест ему был продлен до 15 декабря.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».