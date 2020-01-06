Т20 млрд просят на четыре года на сохранение и расширение пользования космоинфраструктуры РК

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т20 млрд просят на 2020-2023 годы на сохранение и расширение использования космической инфраструктуры Казахстана, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы «Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры», в 2020 году просят выделить Т5 010 095 тыс., в 2021 году – Т5 727 209 тыс., в 2022 году – Т4 838 355 тыс. и в 2023 году – Т4 807 836 тыс.

В качестве целей проекта указаны: обеспечение космического аппарата дистанционного зондирования Земли среднего и высокого разрешения, в том числе их наземного сегмента страхованием, техподдержкой, а также обеспечение государственных органов космическими снимками и космическим мониторингом; обеспечение охраны и безопасности объектов комплекса «Байконур» и объектов, выведенных их аренды РФ.

В качестве задач проекта указаны: уровень предоставления продуктов и услуг дистанционного зондирования Земли для государственных органов и организаций (от поддержанных сумм РБ) в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%, в 2022 году – 100%; удовлетворение потребностей страны в продуктах и услугах космических систем связи в 2020 году – 1570 МГц, в 2021 году – 1592 МГц, в 2022 году – 1615 МГц.

Проект бюджетной программы состоит из пяти подпрограмм – «Обеспечение управления космическими аппаратами», «Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией», «Услуги по предоставлению космических снимков государственным органам и организациям, получаемые от космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан», «Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших и исключенных из состава аренды Российской Федерации» и «Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения».