Нур-Султан. 7 января. КазТАГ — Рождество празднуют православные христиане Казахстана, передает корреспондент агентства.

«7 января праздничные церковные мероприятия начнутся в 09.00, а в 11.00 состоится официальная церемония поздравления от представителей Православной Церкви Казахстана и государственной власти», — говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-ресурсе акимата Нур-Султана.

Также сообщается, что 7 января в 11.00 и 14.00 в большом концертном зале духовно-культурного центра имени святых Кирилла и Мефодия пройдет Рождественская елка для детей.

В столичном акимате уточнили, что богослужения в честь Рождества Христова пройдут в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Константино-Еленинском соборе (проспект Республики, 12) и храме Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8). Церковные богослужения начались 6 января – праздничная ночная Божественная Литургия прошли в 23.00 в храмах и соборах столицы.

Божественную литургию в Алматы в отреставрированном Вознесенском кафедральном соборе совершит митрополит Александр.

Напомним, с 2005 года праздник Рождества Христова в Казахстане является выходным днем.