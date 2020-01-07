Нур-Султан. 7 января. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством, передает пресс-служба главы государства.

«Дорогие казахстанцы! Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества! Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему», — приводятся в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды во вторник, слова Токаева.

Как отметил президент, «межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее».

«Являясь неотъемлемой частью нашего общества, православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей Независимости. Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны. Желаю всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия! Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!» — резюмировал Токаев.