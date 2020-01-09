Аблязова, Рыскалиева и Храпунова надеются вернуть в РК за счет членства в ГРЕКО

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Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мухатара Аблязова, Бергея Рыскалиева и Виктора Храпунова надеются вернуть в Казахстан за счет членства в группе государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО).

«Присоединение к ГРЕКО – это очень важный шаг Казахстана в сторону налаживания более эффективного сотрудничества с правоохранительными органами европейских государств. Но само по себе ГРЕКО – оно не предполагает вопросов экстрадиции. В своем докладе и в презентации я говорил, что это первый шаг, который открывает нам дорогу в дальнейшем к возможному присоединению к европейским конвенциям. Одна из них это наиболее важная – (конвенция Совета Европы – КазТАГ) об уголовной ответственности за коррупцию. В случае ратификации данной конвенции в перспективе у нас улучшатся условия, повысится возможность экстрадиции преступников, которые находятся в розыске за рубежом и возврата незаконных активов», — сообщил первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в четверг в СЦК, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, антикоррупционной службой на сегодняшний день «разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления, 33 из них находится за рубежом».

«Работа (по их розыску – КазТАГ) активно проводится», — добавил он.

В кулуарах СЦК спикер ответил на вопрос журналиста, есть ли известные личности среди 33 разыскиваемых.

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«Конечно. Среди них есть Аблязов, есть Рыскалиев, есть Храпунов, есть и другие личности. (…) Розыскные работы активно проводятся», — озвучил Бектенов фамилии разыскиваемых.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал членом ГРЕКО со второй попытки.

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