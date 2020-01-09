Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Казахстан установил цену сделки по товарообмену электричеством с Кыргызстаном и Таджикистаном, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Установить цену сделки товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан в размере $0,0000001 за 1 кВт/час, заключаемой между ТОО «Алматыэнергосбыт», «Samga Development» со стороны Республики Казахстан с ОАО «Электрические станции» со стороны Кыргызской Республики, ТОО «Энергопоток» со стороны Республики Казахстан с открытой АХК «Барки Точик» со стороны Республики Таджикистан, при соблюдении условий взаимообмена электроэнергией в эквивалентном объеме в рамках одного календарного года», — говорится в постановлении правительства Казахстана.

Напомним, о планах казахстанских властей установить цену сделки по товарообмену электричеством с Кыргызстаном и Таджикистаном в размере $0,0000001 за 1 кВт/час МИА КазТАГ сообщало еще 3 сентября 2019 года.