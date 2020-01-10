170 офицеров запаса планируют призвать на два года на воинскую службу в 2020 году в РК

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Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – 170 офицеров запаса планируют призвать на два года на воинскую службу в 2020 году в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2020 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Из приложения следует, что в 2020 году планируют призвать в ряды вооруженных сил Казахстана 150 офицеров и еще 20 офицеров – в пограничную службу КНБ РК.

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