Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – Более 90 млн тонн нефти и газоконденсата добыли в Казахстане в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«По предварительным данным, добыча нефти и газоконденсата по Казахстану в 2019 году составила 90,5 млн тонн», — сообщили в пятницу корреспонденту МИА КазТАГ в минэнерго.

Как уточнили в ведомстве, ТОО «Тенгизшевройл» за год добыло 29,79 млн тонн углеводородов, «Карачаганак Петролеум Опер. Б.В.» – 11,27 млн тонн, «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» – 14,1 млн тонн.