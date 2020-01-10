Двоих студентов из Казахстана задержали по подозрению в избиении сына Жванецкого в Москве

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Алматы. 10 января. КазТАГ – Двоих студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) из Казахстана Асылбека Хисами и Алишера Кабылова задержали в Москве по подозрению в избиении Дмитрия Жванецкого – сына известного юмориста и сатирика Михаила Жванецкого, сообщает «Московский комсомолец».

«Двое молодых людей напали на Дмитрия Жванецкого и его приятеля ранним утром 8 января возле ресторана «Цыцала» в Москве. После небольшого конфликта они сначала побили его и друга, а потом еще и забрали 3 тыс. рублей и часы. Общий ущерб друзья оценили в 11 тыс. рублей. Через сутки злоумышленники были задержаны. Студентами МГИМО оказались два друга из Казахстана – Асылбек Хисами и Алишер Кабылов», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что по окончании допроса Хисами задержали по статье 91 (Содержание принудительных мер воспитательного воздействия) УК РФ, а его знакомого отпустили, оставив в статусе свидетеля.

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