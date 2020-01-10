Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Алматы. 10 января. КазТАГ — Конгресс одобрил ограничение полномочий президента США Дональда Трампа по применению силы против Ирана, сообщает ТАСС.

«Палата представителей конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия (…) Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя. Документ при этом поддержали три республиканца, а против выступили восемь демократов.

«Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет «вооруженное нападение на Соединенные Штаты». Автором документа выступила член Палаты представителей Элисса Слоткин (демократ, от штата Мичиган). Во время работы в ЦРУ она несколько раз посещала Ирак», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.