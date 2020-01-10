«Популизм приобрел глобальный характер как негативная тенденция». «Станет ли Дарига Назарбаева главой «Нур-Отана»?». «Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится». «Тайное и явное влияние ваххабизма в Казахстане»

Сетевой Казахстан 10 января 2020г.

KURSIV . KZ . «Токаев рассказал про радикальные политические перемены в Казахстане» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ прокомментировал политические модернизации в стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Егемен Казахстан». «В настоящее время в Казахстане идет процесс политической модернизации. При поддержке главы государства появилось новое поколение лидеров. Однако часто поступают сообщения о том, что нашей стране нужны радикальные политические перемены. Но важно прийти к общенациональному соглашению по этому вопросу, по-настоящему оценить возможности государства и принять ответственный подход к этой задаче», — сказал Токаев. Глава РК также дал оценку популистским идеям. «Популизм приобрел глобальный характер как негативная тенденция. Во всем мире часто звучат голоса групп, которые не имеют четкой стратегии и стремятся к власти с помощью голых лозунгов (…). Фактически, это опасный процесс, который подрывает развитие любой страны и подрывает самобытность нации», — заявил Токаев

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NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Козырная карта в ирге дуумвиров» — Станет ли Дарига НАЗАРБАЕВА главой «Нур-Отана»? Надо полагать, что намеченный на февраль съезд правящей партии будет первым политически значимым событием для Казахстана в новом 2020 году. Официальная повестка заявлена: принятие новой программы партии, подготовку которой лидер «Нур-Отана» поручил премьер-министру на ноябрьском совещании.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится» — О последних знаковых перестановках в элите: увольнениях, назначениях и их последствиях «Ведомости Казахстана» продолжают беседовать с известным политологом, руководителем информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ — Понимаете, Тасмагамбетов – это не тот человек, который на год уедет ловить рыбу на острова. Это не про него. Тасмагамбетов – это фигура, которая проходила через все акты нашего политического спектакля. Без него не обходилась ни одна политическая кампания, тем более много лет общество и элиты рассматривали его как вероятного преемника Нурсултана Назарбаева. И раз Назарбаев выбрал Токаева, ему здесь Тасмагамбетов в качестве амбициозной политической фигуры объективно не нужен. Тем более, самому Токаеву, который только выстраивает новую вертикаль власти не нужен человек, которого многие считают его потенциальным соперником. Да и в Москве на текущий момент он тоже никому не выгоден. Куда его пристроить – вопрос очень сложный.

IA — CENTR . RU . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Казахстан-2020: темы, которые определят внутриполитическую повестку года» — Политический процесс-2020 разгоняется и постепенно входит в рабочий ритм. Год начался минорно, с ухода аксакала казахстанской оппозиции Серикболсына АБДИЛЬДИНА. На фоне прощания с политиком шло обсуждение судьбы оппозиции и коммунизма. Свою порцию критики получила как действующая власть, так и ее материнская ипостась – советская номенклатура. Крушение самолета «Бек Эйр» также «ударило» по госполитике и создало напряжение, которое до сих пор вызывает общественный резонанс. Однако развернувшиеся дискуссии не вышли за сетевые рамки, и, по большому счету, не создают особых проблем для власти. Тем не менее ожидание «черных лебедей», являющиеся «прошивкой» местного политического процесса, имеет место быть. Поэтому, что ждет местную политику в наступившем году, и как будут развиваться события, прогнозировать сложно. Тем более, когда система находится в переходном состоянии. Но определенные алгоритмы все же есть. Они и выдают «химию» политического процесса. Мы составили список из 10 тем, которые будут влиять на казахстанскую политику в наступившем 2020-м году.

EHONEWS . KZ . «Сакен Жунусов: Демпартия Мамая и Дуванова призвана заменить Косанова и другие отжившие проекты в новом парламенте» — В казахстанском сегменте интернета и в социальных сетях активно обсуждается тема внеочередных парламентских выборов и появление новых партий, в том числе, оппозиционных. Известный экономист и общественный деятель Сакен ЖУНУСОВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав возможность открытия нового электорального периода в этом году и создание политических формирований — Не исключаю, что Жанболат Мамай, Сергей Дуванов и Толеген Жукеев и войдут в парламент в качестве оппозиции. И им будет разрешен радикализм определенного рода, и они будут выступать с критикой власти, правда, она будет строго лимитирована и хорошо отрецензирована. Но после этого народ будет более тщательно смотреть телевизор и думать: «Ну надо же туда попали настоящие оппозиционеры!». А воз будет и ныне там.

KP . KZ . «Касым-Жомарт ТОКАЕВ: «Абай всей душой хотел, чтобы казахи неустанно учились»» — Более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях пройдет в честь 175-летия Абая КУНАНБАЕВА. Об этом в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке» написал президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Глава государства отметил, что юбилей великого мыслителя — это не только повод для празднования. А, в первую очередь, стимул к тому, чтобы казахстанцы научились мыслить шире и развиваться духовно.

KAPITAL . KZ . «Гаухар Нургалиева: Важнее сравнивать Казахстан с самим собой в прошлом» — Международные рейтинговые агентства, в которых Казахстан в 2019 году занял неплохие позиции, готовы рассматривать страну как лидера в регионе и СНГ. По многим показателям у республики есть потенциал, позволяющий отвоевывать более высокие места, чем она имеет сегодня. Какие значимые события могут повлиять на положение Казахстана на международной арене и какие шансы у страны опередить Россию в рейтинге от WEF рассказала руководитель лаборатории евразийских исследований Института исследования развивающихся рынков при Московской школе управления СКОЛКОВО Гаухар НУРГАЛИЕВА.

EXPRESS — K . KZ . «Россия переманивает казахстанских выпускников школ» — Мажилисменов беспокоит отток талантливой молодежи из Казахстана. Об этом на встрече с руководителями этнокультурных объединений Карагандинской области заявил заместитель председателя нижней палаты парламента Владимир БОЖКО. В частности, с каждым годом увеличивается число школьников, поступающих в российские вузы. Только из Карагандинской области в соседнюю страну за дипломом уехали 862 выпускника. И их количество из года в год только растет.

EXCLUSIVE . KZ . «Тайное и явное влияние ваххабизма в Казахстане» — Ранее exclusive.kz уже писал о том, как группу влиятельных казахстанских политиков обвинили в попытке госпереворота. Однако на самом деле эта опасность только возросла. Разгром суфистов привел к укреплению позиций ваххабитов, и они как никогда близки к тому, чтобы Казахстан превратился в территорию синкретического ислама — так считает автор, пожелавший остаться не известным. Десять лет назад, в самый разгар политического кризиса, в Казахстане шла скрытый, но активный процесс усиления позиций псевдоисламского фундаментализма, представленного главным образом различными направлениями саудийского «ваххабизма». Его основным идеологическим содержанием является пропаганда экстремизма под религиозными лозунгами.

MATRITCA . KZ . Айгерим БОЛАТ – «Китайская вакцина в Казахстане: Каким будет иммунитет наших детей?» — На сайте госзакупок (если бесцельно начать листать объявления) можно зависнуть на пару-тройку часиков. Это действительно увлекательно – чего только не закупают госорганы. Понятно, всё это нужно, иначе, зачем закупать? Например, КУИС закупает сок плодово-ягодный — почти на миллион тенге. В тюрьму, наверное… Самые захватывающие – это закупки с десятизначными суммами и выше. То есть, когда миллиарды. Там, конечно, всё очень серьезно, много документов, цифр разных, слов не совсем понятных. Собственно, поэтому и зависаешь на несколько часов, пока разберешься.

365 INFO . KZ . «Кто победит в Алматы: пешеход, велосипед или автомобиль?» — Дорожные войны в крупнейшей мегаполисе Алматы становятся затяжными. Директор общественного фонда Velofriends Елена ЕРЗАКОВИЧ рассказала о шансах на победу каждой из сторон.

VLAST . KZ . «Помогать, а не сажать» — Почему наркозависимые не должны сидеть в колониях. «Если бы наши законодатели приняли законы, которые позволили передать всю ответственность за дальнейшую судьбу наркозависимых в область здравоохранения, то их в местах лишения свободы стало бы меньше. И людей, вовлекаемых в этот бизнес, тоже стало бы меньше. Надо искать корень проблемы, а не бить по последствиям», — сказал во время нашего интервью правозащитник Олжас СЫЗДЫКОВ. И с этим трудно поспорить. По большому счету, существует только два варианта отношения к наркозависимым – прогрессивный и репрессивный.

AZATTYQ . ORG . «Суд оправдал осуждённого журналиста и принес ему извинения» — Туркестанский областной суд оправдал и освободил журналиста Амангельды БАТЫРБЕКОВА по делу о «клевете» и «оскорблении» местного чиновника. Истец отказался прокомментировать решение суда. Дело в отношении Батырбекова по статьям «Клевета» и «Оскорбление» рассматривалось с ноября.

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