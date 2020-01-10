Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты хотят реорганизовать в РК

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Красное поле на белом снегу… Красное поле на белом снегу…
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Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты хотят реорганизовать в Казахстане, передает корреспондент МИА КазТАГ.

В частности, ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты» намерены реорганизовать путем преобразования в АО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты» со 100% участием государства в его уставном капитале.

Основным видом деятельности общества планируют определить организацию краткосрочных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов в сфере гражданской защиты.

Напомним, 19 февраля 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» планируют реорганизовать путем присоединения к нему ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты». Видами деятельности реорганизуемого АО тогда хотели определить: исследование причин пожаров; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере гражданской защиты; определение показателей пожароопасности веществ и материалов; участие в подготовке правовых актов и нормативно-технических документов в сфере гражданской защиты; повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководящего состава и специалистов в сфере гражданской защиты, оказание методической помощи организациям и гражданам.

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