Алматы. 12 января. КазТАГ — Bek Air заявил о невозможности возврата денег за авиабилеты из-за отзыва сертификата, передает корреспондент агентства.

«Данный отзыв приведет к невозможности проведения вторичных операций с проданными, авиабилетами, в системах бронирования. Соответственно все возвраты и перебронирования, а также учет пересадки пассажиров на рейсы других компаний будет не возможен. Так же это может привести к аннуляции прошлых возвратов в системах бронирования, и не возможности доступа к исторической части», — сообщается в обращении Bek Air в МИИР РК, которое опубликовано на сайте компании.

Авиакомпания заявила, что действие сертификата эксплуатанта приостановили с нарушениями и попросила МИИР РК оказать содействие в ускорении его восстановления.

«Согласно поступившей радиограмме РД270510 от 27 декабря 2019 года, в которой сообщается о том, что в связи с катастрофой самолета «Fokker 100», произошедшей 27 декабря 2019 года, АО «Авиационная администрация Казахстана» приостанавливает действие сертификата эксплуатанта АО «Bek Air» за номером №KZ-01/002, выданный от 12 ноября 2019 года. Сертификат приостановлен до особых указаний по поручению генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» П. Гриффитс», – указывается в документе.

Перевозчик заявляет, что на основании правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов, уполномоченная организация должна предоставить объяснения о приостановлении действия сертификата эксплуатанта и о причинах.

«Однако со стороны уполномоченной организации, в данном случае АО «Авиационная администрация Казахстана», не предоставлены объяснения о приостановлении действия сертификата эксплуатанта. Никакой информации о причинах приостановления нам письменно не разъяснено. Со своей стороны, считаем данный случай грубейшим нарушением», – уточнили в Bek Air.

В Письме сообщается, что по состоянию на 9 января 2020 г. предписаний со стороны сотрудников АО «Авиационной администрации Казахстана» не было.

«Для составления планово-корректирующих работ и официальное обращение в ICAO просим Вас предоставить протокол несоответствия прохождения предыдущего аудита по заключению которого был выдан сертификат эксплуатанта. Так же сообщает Вам, что от IATA Airline Management поступило предупреждение об отзыве 3-значного кода авиакомпании», — следует из письма.