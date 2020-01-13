Цены на бензин будут расти, только медленно 13.01.2020 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 110 0 Аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов о мировых ценах на нефть и внутреннем акцизе на бензин Похожие материалы: Цены на нефть незначительно понизились на ведущих мировых биржах Цены на нефть незначительно повысились на ведущих мировых биржах Цены на нефть значительно понизились на ведущих мировых биржах «Можно только в диком бреду представить, что Назарбаев и Токаев будут бороться за власть». «О фактах сокрытия насилия в отношении детей Аружан Саин лично расскажет Президенту». «Внутриполитический сценарий на 2020: работа над ошибками» Цены на нефть незначительно повысились на ведущих мировых биржах