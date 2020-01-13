Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве

Алматы. 13 января. КазТАГ — Основателя Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Александра Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg.

«Британские прокуроры по борьбе с мошенничеством потребовали еженедельник израильского миллиардера в попытке установить, имел ли место контакт между ним и бывшим президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой в рамках одного из их крупнейших расследований о взяточничестве, сказал адвокат британского агентства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO, Serious Fraud Office) на судебном слушанье в Лондоне», — говорится в сообщении.

Как сообщается, адвокат SFO Джонатан Холл объявил требование в начале двухдневного судебного процесса против 37-летней Анны Машкевич, которая обвиняется в том, что не представила некоторые документы, касающиеся ее отца-магната – Александра Машкевича в установленные сроки.

«Этот случай является частью семилетнего расследования SFO в отношении Eurasian Natural Resources Corp. – горнодобывающей компании, принадлежащей Александру Машкевичу и двум партнерам-миллиардерам. Холл сказал, что SFO расследует приобретение компанией ENRC ценных полезных ископаемых в Конго, и имеющейся переписки Машкевича с «Президентом» и «Катумбой», ссылки на Кабилу и старшего советника Августина Катумбы Мванке, который погиб в авиакатастрофе 2012 года», — следует из сообщения.

Как заявил адвокат Анны Машкевич Колин Нотт, агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах установило, что «не было никаких материалов, имеющих отношение к Катумбе».

«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации. Однако она отрицает какие-либо правонарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ENRC, владеющая шахтами в Казахстане и Конго, вошла в сотню компаний FTSE на Лондонской бирже, однако расследование SFO значительно снизило стоимость акций компании.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность. С тех пор они перевели свои операции по добыче в другую компанию под названием Eurasian Resources Group», — поясняется в сообщении.

По словам Холла, Машкевич проходит как подозреваемый, хотя предполагаемые нарушения имели место в период между 2010 и 2012 годами, SFO запросило записи с 2008 года по сегодняшний день, чтобы рассмотреть возможные постоянные контакты между подозреваемыми заговорщиками. Анна Машкевич не проходит по делу как подозреваемая и не была допрошена.

Также сообщается, что ранее судья Джон Зани отклонил ходатайство подсудимого о приостановлении дела. Адвокат Анны Машкевич заявил, что дело является предвзятым и предназначено только для того, чтобы повысить репутацию в контексте расследования коррупции.

«Адвокат Анны Машкевич Дэвид Уиттакер утверждал, что его клиент хотел выполнить приказ SFO и подготовила большую часть материалов в кратчайшие сроки. Другой из ее адвокатов решил не представлять все запрошенные документы, поскольку они выходили за рамки диапазона дат. Как только Машкевич сообщили о предъявленном ей обвинении, она наняла третьего адвоката, который немедленно отправил оставшиеся документы», — следует из сообщения.

Холл заявил, что «немыслимо», что адвокат Машкевич скрыл некоторые документы без ее согласия.

«Невыполнение приказа SFO влечет за собой тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф. Судья должен вынести свое решение 30 января», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в 2013 году агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) возбудило уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.

16 июня 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на Financial Times сообщало, что SFO ведет расследование в отношении дочери Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции.

28 ноября сообщалось, что Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в непредоставлении документов, необходимых британскому SFO для расследования деятельности ENRC.

ERG, зарегистрированная в Люксембурге, позиционирует себя «ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов», являющейся самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. Группе, согласно ее же сообщению на сайте, принадлежит треть металлургической горнодобывающей промышленности Казахстана. ERG также является основным поставщиком электроэнергии в стране.

Помимо этого, у компании есть активы в Африке (кобальт, медь, уголь, марганец, бокситы, платина и флюорит) и Бразилии (железо).

Согласно открытым данным, 40% акций ERG принадлежат комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана, по 20,7% у бизнесменов Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова, а 18,6% акций принадлежат Патоху Шодиеву.