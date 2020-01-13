Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Правила оплаты за пользование лифтами в жилых домах планируют изменить в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

В частности, в предложенной властями столицы поправке в правила предоставления коммунальных услуг вместо формулировки «Оплата за пользование лифтом взимается со всех проживающих в доме, кроме жильцов 1, 2-го этажей» может появиться формулировка «Оплата за пользование лифтом взимается в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Отметим, что касательно пользования лифтами закон «О жилищных отношениях» не содержит исключения в вопросах оплаты для жителей первого и второго этажей.