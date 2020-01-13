Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Предельная ставка вознаграждения по микрокредитам для физлиц введена в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Установить предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, в размере 30% от суммы выданного микрокредита», — говорится в постановлении Национального банка Казахстана.

Предельное значение вознаграждения применяется к договорам о предоставлении микрокредита, предусмотренным пунктом 3-1 статьи 4 закона РК «Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита».

Документ введен в действие.