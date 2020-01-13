Снегопады и метели ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане

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Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Снегопады и метели ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Один за другим через арктическое побережье России смещаются циклоны и несут с собой теплый и влажный атлантический воздух. А связанные с циклонами атмосферные фронты перемещаются через Казахстан и вызывают на своем пути снегопады, метели, сильный западный ветер», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 14-16 января.

В предстоящие трое суток в большинстве областей республики ожидается пасмурная с осадками погода, в северных областях с метелью, в южных – с туманом и гололедом.

«Западный перенос воздушных масс сохранит температуру воздуха выше средних многолетних значений в северной половине Казахстана, в южной она будет близкой к норме», — добавили синоптики.

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