Т134,8 млн хотят выплатить призерам Зимней Универсиады-2019 и их тренерам в РК в 2020 году

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Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Почти Т135 млн хотят выплатить призерам Зимней Универсиады-2019 и их тренерам в Казахстане в 2020 году, передает корреспондент агентства.

По проекту бюджетной программы «Проведение мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» в 2020 году ожидается выделение Т134 819.

«Обеспечение единовременными выплатами спортсменов, достигших высоких результатов на XXIХ зимней Всемирной Универсиаде в городе Красноярске (Россия), и их тренеров», — говорится в описании проекта бюджетной программы.

За счет выделения указанных средств в МКС планируют «поднять на новый, качественно высокий уровень подготовку спортсменов, концентрировать ведущих тренеров-преподавателей на решение задачи по подготовке спортсменов высокого класса и обеспечить успешное выступление атлетов республики на международных соревнованиях различного уровня».

Напомним, Казахстан на XXIХ Зимней Универсиаде, которая проходила в российском Красноярске со 2 по 19 марта 2019 года, занял 17 место, выиграв четыре серебряные и три бронзовые медали.

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