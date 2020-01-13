Задержание казахстанца по подозрению в избиении сына Жванецкого в Москве подтвердили в МИД

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ — Задержание казахстанца – студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО) – по подозрению в избиении сына юмориста и сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия в Москве подтвердили в министерстве иностранных дел (МИД) РК, передает корреспондент агентства.

«Сотрудники консульского отдела посольства РК в РФ в Москве проверили данную информацию, связались с полицией города. Выяснилось, что по подозрению в избиении одного из граждан России был задержан казахстанский студент, который обучается в МГИМО. Сейчас ведутся следственные мероприятия», — сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров в понедельник.

Также он отметил, что больше никакой информации МИД РК не предоставили.

Напомним, 10 января МИА КазТАГ со ссылкой на «Московский комсомолец» сообщало, что двоих студентов МГИМО из Казахстана Асылбека Хисами и Алишера Кабылова задержали в Москве по подозрению в избиении Дмитрия Жванецкого – сына известного юмориста и сатирика Михаила Жванецкого.

«Двое молодых людей напали на Дмитрия Жванецкого и его приятеля ранним утром 8 января возле ресторана «Цыцала» в Москве. После небольшого конфликта они сначала побили его и друга, а потом еще и забрали 3 тыс. рублей и часы. Общий ущерб друзья оценили в 11 тыс. рублей. Через сутки злоумышленники были задержаны. Студентами МГИМО оказались два друга из Казахстана – Асылбек Хисами и Алишер Кабылов», — говорилось в сообщении в пятницу.

Отмечалось, что по окончании допроса Хисами задержали по статье 91 (содержание принудительных мер воспитательного воздействия) УК РФ, а его знакомого отпустили, оставив в статусе свидетеля.