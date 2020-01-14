Бозумбаев вошел в совет директоров фонда «Самрук-Қазына» – источник

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Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Помощник президента Казахстана Канат Бозумбаев вошел в состав совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает корреспондент агентства со ссылкой на информированный источник в Нур-Султане.

«Бывший министр энергетики Бозумбаев стал членом совета директоров фонда «Самрук-Қазына», — сообщил источник корреспонденту во вторник.

Собеседник агентства не исключил, что в дальнейшем Бозумбаев может возглавить фонд.

По информации другого источника, премьер-министр Аскар Мамин выведен из состава совета директоров.

Бозумбаев занимает пост помощника президента с декабря 2019 года. До этого он с марта 2016 года был министром энергетики, а еще раньше – с декабря 2013 года по март 2016 года возглавлял Павлодарскую область.

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Премьер Мамин был председателем совета директоров фонда «Самрук-Қазына» с марта 2019 года, совет он возглавил вскоре после назначения на пост главы кабмина.

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