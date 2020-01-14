Герои скандального видео о «будущих судьях» оказались работниками министерств и ведомств РК

Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Герои скандального видео о «будущих судьях» являются работниками министерств и ведомств Казахстана, сообщает пресс-служба Верховного суда (ВС).

«Первое. Фигуранты видеоматериала поступили в Академию (правосудия – КазТАГ) два года назад. Они являются сотрудниками различных госорганов, в основном, министерств и ведомств. Второе. Учеба и диплом Академии не гарантируют автоматического поступления магистрантов на судейские должности. Они, как и другие кандидаты, проходят все предусмотренные законом конкурсные процедуры, проводимые Высшим судебным советом. Третье. Если раньше конкурс успешно проходил каждый четвертый кандидат и становился судьей, то с 2019 года, после введения жестких фильтров отбора, конкурс успешно проходит каждый 20-й претендент», — говорится в сообщении Верховного суда во вторник.

В пресс-службе добавили, что в Академии правосудия при Верховном суде создана комиссия по проверке поведения магистрантов во время стажировки за рубежом в ноябре 2019 года.

«Рекомендация комиссии по итогам проверки будет основанием для решения вопроса о применении к нарушителям мер дисциплинарного взыскания. При подтверждении и отчислении магистрантов из Академии с них будут взысканы все затраченные государством средства на их обучение, включая бюджетные расходы, связанные с этой стажировкой», — добавили в Верховном суде.

Как заявили в пресс-службе, ряд должностных лиц, которые были ответственны за учебную работу и организацию прохождения стажировки, в настоящее время в Академии не работает.

«В частности: с 14 января вице-ректор по учебной и научной работе Раззак Н.Р., исполнявшая обязанности ректора Академии до 9 октября 2019 года; с 3 декабря 2019 года ведущий научный сотрудник по вопросам международного сотрудничества Абикеева А.К.; с 12 декабря 2019 года главный эксперт Института послевузовского образования Толеп Л.Е.», — сказано в сообщении.

Также в ВС напомнили, что в октябре 2019 года ректором назначена Зауреш Баймолдина.

«В ближайшее время общественность будет проинформирована о результатах проверки и принятых Ректором Академии решении», — заверили в Верховном суде.

Ранее в социальных сетях был распространен видео-ролик, герои которого называются магистрантами Академии правосудия при ВС. На видео видно, как группа молодых людей (мужчин и женщин) распивают спиртные напитки и ведут себя развязно. Из описания к ролику следует, что действие происходит в немецком Висмаре, в одном из университетов которого казахстанцы проходили практику с 3 по 15 ноября 2019 года. Сообщалось, что магистранты Академии «не только распивали спиртные напитки, но и устраивали оргии, а вместо учебы катались по Европе». При этом, отмечалось, что на 10-дневную практику каждого из указанных магистрантов государство выделило более Т500 тыс.