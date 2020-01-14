МИИР о заявлениях Bek Air: Отзыв кода авиакомпании не влияет на возврат авиабилетов

Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Отзыв индивидуального идентификатора (кода) авиакомпании Bek Air не влияет на возврат авиабилетов, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в настоящее время индивидуальный идентификатор (код) Z9 авиакомпании Bek Air принадлежит авиакомпании Bek Air и не отозван. Стоит отметить, отзыв кода Z9 не повлияет на работу по возврату купленных авиабилетов на отмененные рейсы Bek Air», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как пояснили в МИИР, код авиакомпании ИАТА – это двух или трехсимвольный индивидуальный идентификатор, присвоенный авиакомпании ИАТА. Этот код выделяется согласно резолюции ИАТА № 762. Коды авиакомпаний используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок.

«Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании Bek Air могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения», — добавили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что, в соответствии правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, «пассажирским билетом является документ, на перевозку пассажира, выдаваемый авиакомпанией либо его уполномоченными агентами, подтверждающий ознакомление пассажиром с условиями договора воздушной перевозки и заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки».

«В случае, если одна из сторон не выполняет условий договора воздушной перевозки, то в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года №268-XIII, вторая сторона имеет право на взыскание материального и морального ущерба через судебные органы согласно гражданско-правовому спору», — добавили в МИИР.

Ранее в Bek Air заявили о невозможности возврата денег за авиабилеты из-за отзыва сертификата эксплуатанта.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета. По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air. 5 января МИА КазТАГсообщило, что в различных крушениях Fokker 100 погибли более 200 человек, в ряде случаев причиной было обледенение.

5 января 2020 года бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов назвал авиакатастрофу под Алматы «роковым стечением обстоятельств», а неделей ранее – 30 декабря на пресс-конференции обвинил в авиакатастрофе дом, с которым столкнулся лайнер.

6 января в комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития попросили не комментировать крушение самолета Bek Air до окончания расследования.

8 января власти Казахстана рекомендовали временно воздержаться от покупки билетов Bek Air.

10 января вице-премьер Роман Скляр сообщил, что основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. Не исключается, что на самолете мог скопиться лед. Комиссия по расследованию авиакатастрофы планирует изучить противообледенительную жидкость. Также стало известно, что пять самолетов в день катастрофы под Алматы не обработали противообледенительной жидкостью. Отметим, что сразу же после авиакатастрофы знакомый с ситуацией источник МИА КазТАГ уже называл обледенение в качестве основной версии причин крушения авиалайнера Fokker 100 под Алматы. Вместе с тем Скляр считает, что на детальное расследование крушения авиалайнера может уйти больше года. Также он сообщил, что комиссия отвергла версию о спутном следе в качестве причины авиакатастрофы. 14 января генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Питер Гриффитс сообщил, что антиобледенитель типа 1 действует меньше четырех минут.

В этот же день МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления земельных отношений Алматинской области сообщило, что законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в регионе.

11 января в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы сообщили, что все пострадавшие в авиакатастрофе дети выписаны домой.

13 января сообщалось, что девять человек из числа пострадавших в авикатастрофе продолжают лечение в стационаре.

В этот же день в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что в научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического) самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, обнаруженных на месте авиационного происшествия; вся информация передана в правительственную комиссию по расследованию. Также в МАК сообщили, что запись параметрического самописца передана уполномоченному представителю Нидерландов.