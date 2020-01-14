Нацбанк Казахстана смягчил требования к обменникам

Новости 134 0

Алматы. 14 января. КазТАГ – Национальный банк Казахстана снизил требования к уставному капиталу пунктов обмена валюты в небольших городах и селах до Т50 млн, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Минимальный размер уставного капитала (наличие на банковских счетах или в кассе пункта денег в тенге или валюте, аффинированного золота в слитках) должен составлять не менее Т100 млн для обменных пунктов в столице, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения. Минимальный размер уставного капитала снижен до Т50 млн для пунктов с иным местом нахождения», — прокомментировал во вторник директор департамента денежного наличного обращения финансового регулятора Жомарт Кажмуратов постановление правления Нацбанка «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК».

Ранее, по его словам, планировалось установить одинаковый размер уставного капитала в сумме Т100 млн для всех небанковских обменных пунктов вне зависимости от местоположения.

Кроме того, сдвинуты сроки введения этой нормы: для обменных пунктов в городах республиканского значения норма вступает в силу с 1 апреля 2020 года, в административных центрах областей и городах областного значения – с 1 июля 2020 года, в поселках и небольших городах – с 1 января 2021 года.

Также сообщается, что обменные пункты не обязаны иметь на счетах дополнительно 20% от суммы уставного капитала.

Инвестиции высокого качества Инвестиции высокого качества
7203

«Эти меры обеспечат обменные пункты достаточным объемом денежных средств для бесперебойной работы», — пояснил Кажмуратов.

Режим работы обменных пунктов определяется юрлицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9.00 до 20.00, за исключением пунктов, расположенных внутри железнодорожных вокзалов, казино, международных аэровокзалов, на территории автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Казахстана.

Режим работы обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов первой категории, определяется юрлицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной валютой, самостоятельно в пределах с 9.00 до 22.00.

С 1 февраля обменные пункты будут работать с 9.00 до 20.00. Изменение рабочего графика повышает безопасность обменных пунктов и их клиентов и помогает исключить, по мнению менеджера Нацбанка, завышение курса продажи валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.

По обмену более Т500 тыс. в журнале реестров фиксируются данные документа, удостоверяющего личность клиента (ФИО), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия, ИИН клиента и юридический адрес, по обмену менее Т500 тыс. клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.

«У нас было несколько раундов обсуждений с общественностью, бизнес-сообществом и заинтересованными госорганами. Проект активно обсуждался на портале «Открытые НПА», были получены предложения от Ассоциации финансистов Казахстана и НПП «Атамекен». Мы выслушали все «за» и «против», приняли к рассмотрению всю поступившую аргументацию. В результате проведенной работы было учтено большинство предложений и замечаний», — утверждает Кажмуратов.

Похожие материалы:

  1. Официальные рыночные курсы инвалют на 6 января 2020 года установил Нацбанк Казахстана
  2. Нацбанк Казахстана изменил программу рефинансирования ипотечных жилищных займов
  3. Официальные рыночные курсы валют на 26 декабря установил Нацбанк Казахстана
  4. Официальные рыночные курсы валют на 9 января установил Нацбанк Казахстана
  5. Официальные рыночные курсы инвалют на 11-13 января установил Нацбанк Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...