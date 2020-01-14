Нацбанк Казахстана смягчил требования к обменникам

Алматы. 14 января. КазТАГ – Национальный банк Казахстана снизил требования к уставному капиталу пунктов обмена валюты в небольших городах и селах до Т50 млн, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Минимальный размер уставного капитала (наличие на банковских счетах или в кассе пункта денег в тенге или валюте, аффинированного золота в слитках) должен составлять не менее Т100 млн для обменных пунктов в столице, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения. Минимальный размер уставного капитала снижен до Т50 млн для пунктов с иным местом нахождения», — прокомментировал во вторник директор департамента денежного наличного обращения финансового регулятора Жомарт Кажмуратов постановление правления Нацбанка «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК».

Ранее, по его словам, планировалось установить одинаковый размер уставного капитала в сумме Т100 млн для всех небанковских обменных пунктов вне зависимости от местоположения.

Кроме того, сдвинуты сроки введения этой нормы: для обменных пунктов в городах республиканского значения норма вступает в силу с 1 апреля 2020 года, в административных центрах областей и городах областного значения – с 1 июля 2020 года, в поселках и небольших городах – с 1 января 2021 года.

Также сообщается, что обменные пункты не обязаны иметь на счетах дополнительно 20% от суммы уставного капитала.

«Эти меры обеспечат обменные пункты достаточным объемом денежных средств для бесперебойной работы», — пояснил Кажмуратов.

Режим работы обменных пунктов определяется юрлицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9.00 до 20.00, за исключением пунктов, расположенных внутри железнодорожных вокзалов, казино, международных аэровокзалов, на территории автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Казахстана.

Режим работы обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов первой категории, определяется юрлицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной валютой, самостоятельно в пределах с 9.00 до 22.00.

С 1 февраля обменные пункты будут работать с 9.00 до 20.00. Изменение рабочего графика повышает безопасность обменных пунктов и их клиентов и помогает исключить, по мнению менеджера Нацбанка, завышение курса продажи валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.

По обмену более Т500 тыс. в журнале реестров фиксируются данные документа, удостоверяющего личность клиента (ФИО), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия, ИИН клиента и юридический адрес, по обмену менее Т500 тыс. клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.

«У нас было несколько раундов обсуждений с общественностью, бизнес-сообществом и заинтересованными госорганами. Проект активно обсуждался на портале «Открытые НПА», были получены предложения от Ассоциации финансистов Казахстана и НПП «Атамекен». Мы выслушали все «за» и «против», приняли к рассмотрению всю поступившую аргументацию. В результате проведенной работы было учтено большинство предложений и замечаний», — утверждает Кажмуратов.