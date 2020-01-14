Отвод судье заявила защита бывшего вице-министра энергетики Бакытжана Джаксалиева

Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Защитник подсудимого бывшего вице-министра энергетики Бакытжана Джаксалиева адвокат Нугманов заявил отвод судье суда №2 Байконурского района Нур-Султана Айжан Кульбаевой в связи с тем, что судья удовлетворила ходатайство прокурора о допросе свидетеля Досмаковой «вопреки установленному порядку», передает корреспондент агентства.

«Установлен порядок, который установили вы, ваша честь. То, что сейчас ходатайствует государственный обвинитель, я считаю, что это неуважение к суду и к нам. Давайте придерживаться порядка. Тогда для чего вы его устанавливали, ваша честь? (…) Свидетель по эпизоду Джаксалиева сейчас будет допрошен. Статья 262 (УПК РК – КазТАГ) регламентирует допрос нового свидетеля. Она не применима в данном случае. Если бы был новый свидетель, тогда да. (…) В случае допроса Досмаковой будет нарушено право остальных подсудимых, которые не смогут задать ей вопросы по своим эпизодам, потому что эти материалы не исследованы в суде», — заявил Нугманов во вторник на судебном заседании в суде №2 Байконурского района Нур-Султана, после чего заявил отвод судье Кульбаевой, однако данное ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Напомним, 2 марта 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах – Т1 млрд, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, якобы совершенном в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбеком. Как утверждали в антикоррупционном ведомстве, в преступлении якобы участвовал и руководитель департамента управления отходами минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

Кроме того, в начале июня 2018 года стало известно, что еще одного вице-министра энергетики – Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в причинении государству ущерба на сумму более Т740 млн. По версии следствия, он подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь идет о сумме в Т215 миллионов.

16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена.

18 декабря 2019 года Бозумбаев был освобожден от должности министра энергетики РК и назначен помощником президента.

Всего по делу двух бывших вице-министров энергетики на скамье подсудимых находятся восемь человек.