Цель индустриально-инновационного развития не достигнута в РК

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Цель индустриально-инновационного развития не достигнута в Казахстане, считает депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

«Заканчивается вторая пятилетка индустриально-инновационного развития, но мы не видим реальных результатов для общества. Общее количество промышленных и инфраструктурных объектов кажется внушительным, но качественных изменений в экономике не наблюдается, а это значит, что главная цель не достигнута», — говорится в депутатском запросе Конурова на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном в среду.

По данным депутата, рост стоимости экспорта обрабатывающей промышленности за вторую пятилетку составил 14,6% вместо 19% по плану, производительность труда в обрабатывающей промышленности вместо планируемых 22% выросла всего на 6,6%, а в ряде отраслей даже сократилась: производства продуктов питания – на 5%, автотранспортных средств – на 13%, сельхозтехники – на 28%. Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности выросла со Т137 тыс. в 2015 году до Т209 тыс. на настоящий момент, однако этот рост близок к нулевому, учитывая уровень инфляции и покупательную способность тенге. В долларовом эквиваленте зарплата сократилась с $730 до $540.

Конуров считает, что главная цель индустриализации – не гнаться за количеством запущенных объектов, а в том, чтобы обеспечить интеграцию в глобальной цепочке добавленных стоимостей.

«Объявив задачу индустриально-инновационного развития, государство провело девальвацию национальной валюты, которая негативно отразилась именно на обрабатывающей промышленности. Кроме того, постоянное обесценивание тенге сделало бессмысленными показатели по производительности труда и экспорту», — полагает мажилисмен.

В целом же он считает, что пора менять подходы к промышленной политике: прежде всего, они должны быть увязаны с задачами образовательной, научно-исследовательской, денежно-кредитной и инвестиционной политиками, которые сегодня существуют сами по себе, тогда как должны решать единую задачу превращения производственного сектора в основу экономики.

«Просим предоставить информацию о том, каким образом планируется достичь реальных изменений в секторе обрабатывающей промышленности, а также кто и какую ответственность понесет на уровне министерств и многочисленных предприятий квазигоссектора за неисполнение ключевых показателей пятилетки», — резюмировал Конуров.