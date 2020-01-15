Почему заемщикам повезет больше, чем вкладчикам

Цена денег в Казахстане начала уменьшаться, и теперь радуются те, кто огорчался, и печалятся те, кто несколько лет ликовал

Как водится, у нас есть хорошая новость и плохая. Но это тот редкий случай, когда одна и та же новость – многозначная.

Итак, хорошая новость – это то, что цена денег в Казахстане начала уменьшаться. Это значит, что кредиты будут становиться дешевле и доступнее. Ох, как же долго мы этого ждали!

И она же, эта же самая новость, плохая – потому что ставки вознаграждения по депозитам начинают потихоньку опускаться вниз. А, значит, это явно не понравится вкладчикам, и эта новость для них безрадостная.

Короче, заемщикам от этого хорошо, а депозиторам – плохо. Правда, это еще микроскопические, почти незаметные изменения. Но все тренды когда-нибудь начинаются с несущественных, едва различимых сдвигов.

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Цену денег в Казахстане, по идее, определяет рынок. Но также в этом процессе опосредованно участвует и Казахстанский фонд гарантирования вкладов (КФГД). В 2019 году он поменял свой подход и с сентября «рассчитывает максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор».

Однако утверждение, что КФГД строго придерживается рыночных сигналов, — это большое преувеличение, поскольку, например, фонд в рамках задачи по дедолларизации сбережений до минимума уменьшил ставки вознаграждения по вкладам в иностранной валюте. Банки и рады были бы установить привлекательную для вкладчиков доходность в по депозитам в долларах и евро, да КФГД не велит.

Кроме того, отдельные коммерческие банки всегда хотят выделиться на общем фоне, предлагая ставки вознаграждения повыше. А КФГД, устанавливая максимальные рекомендуемые ставки, принуждает банки не отклоняться от строго заданного вектора. Устанавливать вознаграждение ниже рекомендуемого уровня можно, а выше – только в том случае, если банк готов платить повышенные календарные ставки в КФГД.

То, что КФГД теперь ежемесячно пересматривает политику рекомендаций, это, конечно, более рыночный подход, чем если возвращаться к этому вопросу каждый квартал. Однако с принятием новой депозитной классификации вкладчикам стало сложнее отслеживать тренды и понимать, какие выгоды они получают, открывая тот или иной вид вклада.

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Итак, в январе 2020 года максимальные ставки по сберегательным вкладам без пополнения на год составят 14,1%, на 2 года – 14,5%. «Это самые востребованные сберегательные вклады среди казахстанцев: на них приходится 83% от объема в остатке. Всего прирост с начала года по всем видам тенговых вкладов составил 429 млрд. тенге, из них 237 млрд. пришлось на сберегательные. Иными словами, каждый второй тенге был размещен в сберегательных вкладах, в результате их объем увеличился в 10 раз», — отмечают в КФГД.

По несрочным и срочным депозитам на 3 и 6 месяцев максимальные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне, поскольку основой для их расчета является базовая ставка, решение по которой принимает Национальный банк РК. В текущий момент она равна 9,25%.

Рост максимальных ставок вознаграждения продемонстрируют срочные вклады на срок 12 месяцев: банки смогут принимать срочные депозиты с пополнением под ставку 11,1%, без пополнения – 11,6%.

Максимальные ставки по срочным вкладам на 24 месяца незначительно снизились на 0,1 п.п.

В феврале произойдут следующие изменения: ставки по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без уменьшатся на 0,4 процентных пункта. По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.

В феврале максимальное вознаграждение по несрочным депозитам составит 9,8%, срочным депозитам на 12 месяцев – 11,2%, на 24 месяца – 11,9%. Сберегательные депозиты – самые доходные. Разместив деньги на них на 12 месяцев вы можете получить 14,1% годовых, на 24 месяца – 14,5% годовых.

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В обзоре процентных ставок БВУ за декабрь 2019 года Ассоциации финансистов Казахстана отмечает, что «средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц составила 9% годовых в тенге и 1,3% годовых в иностранной валюте (9,1% и 1,2% месяцем ранее). Таким образом, за 11 месяцев 2019 года доходность тенговых вкладов снизилась на 0,7% с 9,7%, а долларовых – не изменилась».

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физлицам в ноябре снизилась с 18% до 17% годовых. В то же время наблюдаемые АФК рыночные ставки по банковским кредитам в отчетном периоде не изменились. Хотя в разрезе банков они варьируются, и иногда очень существенно.

Так, самые дешевые потребительские кредиты выдает ДО Банк ВТБ (Казахстан) – под 15% годовых, самые дорогие — Bank RBK (30%) и Нурбанк (31% годовых). Самые дешевые ипотечные кредиты у ДБ Сбербанк – 15,5 годовых, самые дорогие у Нурбанка – 33% годовых. Кредиты под залог можно взять от 15 до 25% годовых.

В общем, кредиты достаточно дорогие, и тренд на понижение хорошо бы сказался на кредитном рынке.

Согласно предварительным данным январского опроса АФК, абсолютно все опрошенные эксперты (100%) ожидают сохранения базовой ставки на уровне в 9,25% по итогам предстоящего заседания 3 февраля. Значит, пока резких движения в цене денег не произойдет. Но мы видим, как постепенно цена все-таки сползает вниз.

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