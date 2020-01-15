Региональные советы обороны предлагают создавать в период военного положения в РК

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Региональные советы обороны могут быть созданы в период военного положения в случае принятия нового закона, передает корреспондент агентства.

«Законопроектом вводится понятие «совет обороны области, города республиканского значения, столицы». Также предлагается дополнить компетенции местных исполнительных органов по образованию данных советов в период военного положения. (…) Советы обороны областей, городов республиканского значения, столицы во главе с акимами будут подчиняться Ставке Верховного Командования Вооруженных Сил, правительству РК и выполнять функции в соответствии с их положением», — сообщил в среду на заседании мажилиса парламента первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военного положения».

По его словам, основной целью законопроекта является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов РК в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.

Проект закона одобрен мажилисом в первом чтении.

Напомним, 25 февраля 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане полномочия службы госохраны хотят расширить на случай военного положения в Казахстане, дав полномочия в период мобилизации, военного положения или в военное время вправе «использовать необходимые силы и средства других государственных органов Республики Казахстан в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов».

22 февраля 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане к государственной охране объектов планируют привлекать специальные госорганы.

Кроме того, к категории особо важных гособъектов намерены отнести «объекты, имеющие важное значение для государства и общества», а к категории стратегических объектов планируют отнести «административные здания и объекты специальных государственных органов и органов внутренних дел Республики Казахстан» и «объекты по производству драгоценных и редких металлов». Кроме того, подпункт «объекты с государственными материальными резервами – склады по хранению медицинских препаратов, горюче-смазочных материалов, продовольственные и вещевые склады» из указанной категории хотят исключить.

Еще раньше – 23 августа 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что определение понятий «агрессия» и «интернирование» планируют законодательно расширить в Казахстане. В частности, тогда стало известно, что незаконные вооруженные формирования наравне с иностранными государствами или группами либо коалициями государств, в случае применения военной силы против Казахстана, могут быть внесены в список агрессоров.

24 декабря 2018 года агентству стали известны планы, согласно которым участников протестов при наличии оружия у любого из них власти смогут причислять к боевикам.