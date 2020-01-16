Оценка Казахстана состоится в 2021 году – ГРЕКО

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Оценка Казахстана состоится в 2021 году, сообщил исполнительный секретарь Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) Джанлуко Эспозито.

«Мы пока оценку, оценочный раунд не проводили. В 2021 году состоится оценка (Казахстана – КазТАГ). Пока что конкретная дата ее начала не определена. Когда мы ее проведем, у нас будет встреча с журналистами, и вот тогда я отвечу на ваш вопрос, когда у нас уже будут данные по оценке Казахстана», — сообщил Эспозито в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, ГРЕКО размещает ежегодный отчет, «который касается также оценки по другим странам за предыдущий период, за предыдущий год».

«И в этом отчете содержится приложение наподобие графика, таблица, в котором кратко отражена ситуация по каждой стране. И мы используем различные цвета по обозначению. Там четко сразу видно те страны, которые реализуют рекомендации, выполняют так называемое домашнее задание. У нас нет рейтинга стран», — сообщил глава ГРЕКО.

Отвечая на вопрос журналиста, по каким категориям будет оцениваться наша страна, Эспозито отметил, что Казахстан проведет такую же процедуру, как все остальные 49 государств, принимающих участие в организации.

«Мы совместим первый и второй раунды. Такую процедуру проходили и другие страны, и исключений здесь не будет. Первый вопрос или тематика – это базовая основа – противодействие коррупции: законодательство, ведомства, институты, учреждения, госорганы, вопросы защиты осведомителей, в целом вопросы госуправления и функционирования. Это основные вопросы, которые мы будем оценивать в первом и втором раунде. Мы оцениваем не только текст законодательства или законы, мы также оцениваем, насколько они реализуются», — резюмировал он.

Напомним, 9 января сообщалось, что Казахстан стал членом Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) со второй попытки.

Группа государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов. ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и другие. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь.