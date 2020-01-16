Около Т3 млрд потратят по линии минкультуры и спорта на празднование 175-летия Абая

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Около Т3 млрд потратят по линии министерства культуры и спорта Казахстана на празднование 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева, передает корреспондент агентства.

«На все мероприятия в рамках празднования 175-летия Абая по линии министерства культуры планируется потратить из бюджета около Т3 млрд», — сообщил в четверг на пресс-конференции в Нур-Султане вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешовю

Он сообщил, что начало мероприятий начнется 21 января в Нур-Султане и все они будут организованы на высшем уровне.

«План охватывает 82 пункта. Согласно плану будут проведены более 500 мероприятий международного, республиканского, областного значения», — уточнил вице-министр.