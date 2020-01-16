«Преждевременными» назвал рассуждения о выдвижении в президенты Жанболат Мамай

Алматы. 16 января. КазТАГ – Владимир Радионов. «Преждевременными» назвал рассуждения о намерении баллотироваться в президенты РК инициатор создания Демократической партии в Казахстане Жанболат Мамай.

«Любой человек, который приходит в политику, имеет свои амбиции, но рассуждать об этом (выдвижении моей кандидатуры на пост президента РК – КазТАГ), преждевременно», — сказал Мамай, отвечая на вопрос агентства КазТАГ в четверг.

Также он напомнил, что по закону кандидату в президенты должно исполниться 40 лет, у него должен быть определенный стаж на государственной службе.

«Я никогда ни в каких государственных органах не работал. Так что говорить о моих президентских амбициях рано», — добавил Мамай.

Ранее сообщалось, что инициаторы создания Демократической партии в Казахстане намерены подать в суд на министерство юстиции РК и министра Марата Бекетаева, если им «помешают провести учредительный съезд партии». По словам Мамая, «сейчас идет активное давление на членов нашей инициативной группы, а ее список мы сдавали только в минюст».

Инициаторами создания Демократической партии в Казахстане пройден этап подтверждения списка инициативной группы в министерстве юстиции РК, что дает право на проведение первого учредительного съезда, после которого можно будет начинать сбор 40 тыс. подписей граждан Казахстана, собственно, для регистрации партии. Учредительный съезд инициаторы создания Демократической партии намерены провести в Алматы 22 февраля. В нем должны принять участие не менее 1 тыс. делегатов со всех регионов Казахстана.