Программы занятости – благо для чиновников и издевательство над безработными?

Экономика 138 0
Айдар Алибаев о том, что каждое созданное по госпрограммам рабочее место обошлось государству более чем в 56 миллионов тенге

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