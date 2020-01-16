Программы занятости – благо для чиновников и издевательство над безработными? 16.01.2020 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 138 0 Айдар Алибаев о том, что каждое созданное по госпрограммам рабочее место обошлось государству более чем в 56 миллионов тенге Похожие материалы: Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в декабре выросла на 0,2% Президент Здесь и Сейчас Законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в Алматинской области 92,4% всего внешторгоборота РК в рамках ЕАЭС в январе-ноябре 2019 года пришлись на РФ Инфляция в Казахстане в 2019 году составила 5,4%