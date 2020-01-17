«Казахстан-2020: Оппозиция в законе». «Успеть до выборов». «Тасмагамбетов и Абдрахимов – теневые политические кумиры современного Казахстана?». «Почему чиновники предлагают «абсурдные» законопроекты, но не реализовывают их»

Сетевой Казахстан 17 января 2020г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Казахстан-2020: Оппозиция в законе» — Одним из путей либерализации и канализации потенциального массового протеста в Казахстане считают усиление роли и статуса парламентской оппозиции. На втором заседании Национального совета общественного доверия президент ТОКАЕВ выдвинул ряд инициатив, назвав их первыми шагами осторожной политической либерализации. Один из них – закрепление в законе «О Парламенте» статуса парламентской оппозиции. Партия власти, считает глава государства, должна поделиться полномочиями, в частности, отдавав оппозиционерам один из предусмотренных Конституцией семи парламентских комитетов. Сразу же после заявления Токаева председатель оппозиционной партии, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Ак Жол» Азат ПЕРУАШЕВ вспомнил о старом законопроекте «О парламентской оппозиции».

VLAST . KZ . «Успеть до выборов» — Летом прошлого года – после отставки первого президента, избрания второго и волны протестных акций – сразу несколько политических групп заявили о намерении зарегистрировать политические партии и побороться за места в мажилисе и маслихатах. Vласть поговорила с теми, кто заявлял о готовности вступить в официальную борьбу за парламентские кресла, чтобы узнать, на каком этапе партийного строительства они находятся сейчас. Ближе всех к официальной регистрации подобралась Демократическая партия во главе с Жанболатом МАМАЕМ… Бэлла ОРЫНБЕТОВА, лидер движения Respublika, заявившего о планах зарегистрировать партию прошлым летом, отмечает, что ключевым препятствием для партии является сейчас вопрос финансирования… Лидер партии HAQ Тогжан КОЖАЛИЕВА поездки по регионам запланировала на февраль, но в целом ее политическая сила не намерена торопиться с регистрацией.

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Тасмагамбетов и Абдрахимов – теневые политические кумиры современного Казахстана?» — В то же время, нельзя не признать, что людям интересны глубоко амбивалентные персонажи. Не только сугубо положительные, как Касым-Жомарт Кемелевич ТОКАЕВ, но и те, кто сочетает в себе разные качества, в том числе и отрицательные. Политики с очень сложным бэкграундом и отчетливо заметной в них «чертовщинкой». Зачастую, люди узнают в них самих себя. Именно этим можно объяснить повышенное внимание, а местами даже и любовь к Имангали ТАСМАГАМБЕТОВУ. Именно «народностью» можно объяснить и симпатии казахстанцев к другому молодому управленцу, а может уже и политику – Габидулле АБДРАХИМОВУ.

CABAR . ASIA . Асель СУЛТАН – «Борьба с экстремизмом в Казахстане: куда уходят миллионы?» — Эксперты отмечают, что при реализации программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане не учитывается, что процесс вовлечения в радикальную идеологию в стране имеет, прежде всего, социальные и психологические корни. Противодействие и профилактика религиозного экстремизма заявлены в Казахстане как одно из приоритетных направлений государственной политики. Совершенствуется законодательная база, принимается множество государственных программ, создаются всевозможные государственные и общественные органы, уполномоченные решать эти вопросы.

KZAIF . KZ . «Подвижное состояние» — Внешняя миграция, разумеется, не могла не коснуться и Казахстана, который с обретением суверенитета не просто откинул пресловутый железный занавес, но и максимально стал открытым для остального мира. Иначе и быть не могло. Ведь, по мнению ученых, любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности, независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит, – притягивающих или выталкивающих, – явление сегодня обыденное.

EXCLUSIVE . KZ . «Чем заполнить идеологический вакуум?» — В распоряжении exclusive.kz оказался текст выступления Аслбека МУСИНА в КНБ РК в апреле 2009 года. Несмотря на то, что прошло десять лет, вопросы, который ставил философ, стали еще более актуальными. Мы сочли приемлемым привести текст его выступления полностью как начало для широкой общественной дискуссии.

RATEL . KZ . Максим КРАМАРЕНКО – «Что на уме, то и на языке» — Под Старый Новый год несколько информационных агентств Казахстана и России сообщили о том, что у нас в республике, оказывается, утверждена постановлением Правительства РК от 31 декабря 2019 года пятилетняя государственная Программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. В этом нормативном документе установлены амбициозные целевые индикаторы – увеличение доли населения, владеющего государственным языком до 95% к 2025 году. Кроме этого, к окончанию срока действия Программы 50% населения должны освоить латинографический алфавит, а 31% освоить три языка (казахский, русский и английский). Чтобы достигнуть таких результатов, предлагается из государственной казны выделить 16,989 млрд тенге.

CARAVAN . KZ . ««Нет ни одного закона без поправки»: почему чиновники предлагают «абсурдные» законопроекты, но не реализовывают их» — 14 января в Нур-Султане прошла встреча полицейских и депутатов сената, где сотрудники правоохранительных органов озвучили ряд очередных инициатив по улучшению жизни граждан Казахстана. В связи с этим корреспондент поговорил с отечественным правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, дабы выяснить, почему госсотрудники периодически предлагают различные нестандартные нововведения, которые редко воплощаются в жизнь — И когда человек приносит им заявление, полицейские начинают уговаривать его не писать, потому что для них это будет головная боль, так как найти они никого не смогут, и у них будет висеть нераскрытое преступление. Полицейские вообще не любят подобные заявления, которые невозможно раскрыть.

«В плену генеральских иллюзий: кто в минобороне РК пролоббировал интересы российской армии?» — Под следствие вместе со своими бывшими подчиненными попал уволенный из системы Вооруженных сил Казахстана бывший министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен ЖАСУЗАКОВ. В открытом доступе фамилии всех фигурантов уголовного дела пока не называются, но “КАРАВАНУ” известно, что “под колпаком” оказался целый ряд высокопоставленных военных чинов, включая старших офицеров Главного управления вооружения. В этой связи следователи заинтересовались, кто в минобороны и Генеральном штабе настаивал на покупке как минимум 30 устаревших бэтээров российского производства. И кто конкретно из должностных лиц в военном ведомстве Казахстана лоббировал интересы ВПК северного соседа.

KAPITAL . KZ . «Остались ли в Алматы пустующие ниши для бизнеса?» — По мнению директора Палаты предпринимателей города Алматы Наримана АБИЛЬШАИКОВА самыми привлекательными странами для экспорта отечественных товаров являются страны ЕврАзЭС и Китай. Такой вывод он сделал на основании проведенного анализа внешнеторгового оборота, в ходе которого были выявлены наиболее перспективные направления для алматинских производителей.

LITER . KZ . «Казахстан занял последнее место в рейтинге стран по воспитанию детей» — В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия. Казахстан расположился на 73-й строчке из 73 стран списка.

AZATTYQ . ORG . ««Переброску стока сибирских рек считаю нереальной». Мнение эксперта» — Тема переброски части стока сибирских рек в Аральское море, которую обсуждали в советские годы, поднимается вновь. Эксперт в области водных ресурсов считает, что этот проект нереализуем.

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