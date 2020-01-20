Алматы. 20 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Сильные землетрясения в районе Алматы по закону повторяемости происходят каждые 130-140 лет, сообщила заведующая лабораторией региональной и сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова.

«Изучение сейсмичности региона Северного Тянь-Шаня и Юго-Восточного Казахстана приводит нас к выводу, что сильное землетрясение в нашем регионе по закону повторения могут повторяться каждые 130-140 лет. Последнее сильное землетрясение в Верном магнитудой 7,3 произошло в 1887 году», — сказала Садыкова на брифинге в понедельник.

Произошедшие за последние сутки землетрясения близ Алматы она назвала «естественным сейсмическим фоном» региона.

«В нашем регионе ежегодно регистрируется порядка 12 тыс. землетрясений различной магнитуды. В январе зафиксировано около 1 тыс., но сильных не было. Землетрясение 19 января произошло на территории КНР – в 370 км от Алматы, в Алматы оно ощущалось с затуханием силой 3-4 балла. 20 января в районе города Текели землетрясение также было слабым, с сейсмическим фоном 3-4 балла, до Алматы эти толчки не дошли. Эти два землетрясения относятся к разным структурам, и говорить о серии нельзя», — добавила Садыкова.

Также она сказала, что с 2018 года Институт сейсмологии ведет работы в рамках проекта о раннем предупреждении о землетрясении.

«Что такое система раннего предупреждения? Это датчики, которые по приходу продольной волны срабатывают на определенную амплитуду колебаний, чтобы до прихода поперечной волны автоматически отключить движение поездов, электрическое, газовое снабжение города и избежать сильных разрушений. Цель ее заключается в этом, оповещать население она не собиралась и не обязана делать», — добавила эксперт.

В свою очередь представитель команды разработчиков мобильного приложения раннего оповещения о землетрясении «Дармен» Владимир Кучкин уточнил, что «Дармен» разработан таким образом, что оповещает пользователей только о тех землетрясениях, магнитуда которых превышает 6,1.

Говоря о готовности населения к землетрясениям, начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Алматы Турысбек Сартаев сообщил, что ДЧС проводит по плану сейсмотренировки в дошкольных, школьных, медучреждениях, на крупных предприятиях, а также общегородские.

«Помимо тревожного чемоданчика, алматинцы могут осуществить в своих квартирах меры неструктурного сейсмоусиления, в частности, прикрепить все габаритные предметы (мебель, бытовую технику) к капитальным стенам строения. В школах, детских садах эти меры осуществлены. Если вы сделаете это у себя дома, то таким образом можете избежать травматизма, дом при землетрясении может устоять, а мебелью вас может придавить», — добавил Сартаев.

Напомним, за последние четверо суток произошло три землетрясения: первое 17 января на территории Китая магнитудой 5,7 (в Алматы ощутимость составила два балла), второе 19 января – тоже на территории Китая магнитудой 4 (сведений об ощутимости нет), третье 20 января – в 442 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой 3,8, эпицентр которого располагался в Алакольском районе Алматинской области на глубине 10 км.