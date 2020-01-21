Цены на бензин выросли на автозаправках Алматы

Алматы. 21 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Цены на бензин выросли на автозаправочных станциях (АЗС) Алматы: минимальная цена за литр топлива на АЗС «КазМунайГаз» – Т145, максимальная на АЗС «Газпромнефть» – Т152, передает корреспондент агентства.

Так на АЗС «Жаркент» 1 литр самой популярной марки бензина АИ-92 стоит Т148, АИ-98 – Т172, дизельного топлива (зимнее) – Т240, летнее – Т190.

На АЗС «Газпромнефть» 1 литр АИ-92 стоит Т152, АИ-95 – Т177, дизельного топлива – Т195.

На АЗС «КазМунайГаз» 1 литр АИ-92 стоит Т145, АИ-95 – Т169, дизельного топлива – Т191.

На АЗС Sinooil 1 литр АИ-92 стоит Т152, АИ-95 – Т175, дизельного топлива – Т193.

На АЗС Liqui Moly 1 литр АИ-92 стоит Т149, АИ-95 – Т175, АИ-98 – Т210, дизельного топлива – Т194.

На АЗС Royal Petrol 1 литр АИ-92 стоит Т149, АИ-95 – Т175, дизельного топлива – Т193.

На АЗС Helios 1 литр АИ-92 стоит Т149, АИ-95 – Т175, prime АИ-95 – Т185, дизельного топлива – Т193.

На АЗС «Ак жолтай» 1 литр АИ-92 стоит Т148, АИ-96 – Т172, дизельного топлива (зимнее) — Т240, летнее – Т190.

На АЗС Compass 1 литр АИ-92 стоит Т150, АИ-95 – Т178, АИ-98 – Т212, дизельного топлива (зимнее) – Т193.

Напомним, ранее 1 литр АИ-92 стоил от Т139 до Т147.