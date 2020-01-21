Ездить на авто с иностранными номерами в Казахстане могут только иностранцы

Алматы. 20 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Передвигаться на автомобилях с иностранными номерами без перерегистрации в Казахстане могут только иностранные граждане, сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции (ДП) Алматы Жандос Мураталиев.

«В законе о дорожном движении написано, что могут передвигаться в течение года граждане тех республик, с которых машины эти заехали. То есть, если, например, гражданин Армении заехал в Казахстан, он может беспрепятственно в течение года передвигаться. Потом он должен выехать и через 30 дней может обратно заехать и снова тут двигаться», — сказал Мураталиев агентству КазТАГ во вторник.

Как пояснил спикер, граждане Казахстана должны перерегистрировать автомашину с иностранными номерами в течение 10 дней после въезда в Казахстан.

«В законе о дорожном движении написано, что в течение 10 дней с момента ввоза на территорию Республики Казахстан этих автомашин они обязаны перерегистрироваться», -сказал он, добавив, что в противном случае на владельца автомашины будет наложен штраф.

При этом он напомнил, что помимо Таможенного кодекса Таможенного союза у Казахстана есть еще собственный закон о дорожном движении.

«Водители приводят Таможенный кодекс Таможенного союза, соглашения. Так как мы в Республике Казахстан находимся, у нас есть и закон о дорожном движении, есть правила дорожного движения. И мы на это тоже будем обращать внимание. У нас не все знаки, не вся дорожная разметка на 100% совпадает, хотя мы находимся в Венской конвенции, все знаки, все дорожные разметки у нас едины», — сказал представитель полиции.

Кроме того, он сообщил, что у сотрудников административной полиции нет доступа к информации о том, нарушил ли водитель сроки перерегистрации автомашины с иностранными номерами.

«Нет, они у нас на учете не стоят и данных о регистрации транспортных средств у нас нет. Если за нарушение остановили, мы можем проверить страховой полис, все документы и после того, как этому водителю уже выписали один раз уведомление, мы уже знаем, кто уже за рулем этой автомашины ездит», — пояснил Мураталиев.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.