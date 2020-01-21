Лукашенко назвал странным запрет России покупать Беларуси казахстанскую нефть

Новости 99 0
Тупиковый транзит Тупиковый транзит
12019

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал странным запрет России покупать Беларуси казахстанскую нефть, сообщает БелТА.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт в Минске.

По его словам, «сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти».

«Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в РФ. 30% мы должны с Балтики завозить и 30% через Украину – проверенный уже путь», — сказал Лукашенко.

Похожие материалы:

  1. Американская сланцевая нефть может подорожать до $75/барр в ближайшие полгода
  2. Ногаев обсудил с вице-президентом «Белнефтехима» поставки нефти в Беларусь
  3. В РК вступил в действие запрет на выдачу займов лицам с доходами ниже ПМ
  4. В Казахстане начал действовать трехлетний запрет на проверки микро-и малого бизнеса
  5. Казахстан входит в десятку самых крупных торговых партнеров Беларуси

Новости партнеров

Загрузка...