Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал странным запрет России покупать Беларуси казахстанскую нефть, сообщает БелТА.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт в Минске.

По его словам, «сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти».

«Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в РФ. 30% мы должны с Балтики завозить и 30% через Украину – проверенный уже путь», — сказал Лукашенко.