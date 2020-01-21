Алматы. 21 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т1,8 трлн превысила сумма просроченных кредитов в банках Казахстана на начало 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Кредиты с просрочкой платежей на 1 января 2020 года в ссудном портфеле банков второго уровня (БВУ) составляли 12,24% или Т1,805 трлн», — указывается в отчете по финансовым показателям БВУ, размещенном на сайте Нацбанка во вторник.

В том числе, кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней составляли 8,13% или Т1,2 трлн.

Наибольшей на 1 января была сумма просроченных кредитов в АО «Jysan Bank» – Т403млрд. По этому показателю ему уступали АО «Народный банк Казахстана» –Т363 млрд, АО «АТФ Банк» – Т169 млрд, АО «Евразийский Банк» –Т154 млрд, АО «Kaspi Bank» – Т144 млрд.

Активы банков превысили Т26,8 трлн, ссудный портфель – Т14,7 трлн, обязательства – Т23 трлн.

Вклады физических лиц в банках на начало 2020 года превысили, по данным Нацбанка, Т9,3 трлн, юридических лиц – Т8,7 трлн.