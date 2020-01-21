Утилизационный сбор за ввоз иностранных авто в РК идет частной компании

Алматы. 21 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Утилизационный сбор за ввоз иностранных автомобилей в Казахстан идет частной компании, сообщил активист Даукен Санатов.

«Утилизационный сбор мы платим не в казну государства, а в какую-то частную компанию, и я не нашел информации о том, как и кто этими деньгами распоряжается, и просто мы в недоумении, куда эти деньги идут», — сказал Санатов после встречи владельцев автомашин с иностранными номерами с представителями партии Nur Otan во вторник.

При этом он отметил, что сумма всех сборов, необходимых для перерегистрации автомашин с иностранными номерами, слишком высока, чтобы владельцы таких авто могли ее заплатить.

«Проблема заключается вот в чем: 15 января нам объявили, что нас всех автомобилистов с иностранными номерами объявили вне закона. Сейчас, конечно, ДВД (департамент полиции, ДП – КазТАГ) обещает нас пока не трогать, но я не знаю, насколько это временная мера. И мы этим обеспокоены, что не так далек тот день, когда у нас начнут отбирать машины. И хотел бы сказать, что у 99% собравшихся, как здесь, как собираются в других городах, нет возможности делать то, чего от нас в данный момент требуют – растаможить машины, потому что драконовские ставки», — сказал активист.

По его словам, разница в сумме первичного сбора за автомашины старше пяти лет и младше пяти лет составляет около Т1 млн.

«Если машина 2018 года она платит первичную регистрацию Т600, а машина, которая старше пяти лет – платит первичную регистрацию Т1,2 млн. Я не понимаю, откуда берутся такие цифры, на основании чего они берутся – Т500 и Т1,2 млн из-за того, что машина имеет один год разницы», — отметил активист.

Также он обратил внимание на то, что большинство ранее ввезенных автомашин с иностранными номерами не отвечают требованию о соответствии стандарту Евро-5.

«Если машина Евро-5 проходит, то еще сможет как-то, если найдет средства, растаможиться. Но 80% машин, которые сейчас завезены у нас легально, на момент ввоза не проходят по классу Евро-5, многие праворульные, поэтому я считаю, что то, что нас объявили вне закона, это вообще казус. Таможенный кодекс ЕАЭС гарантирует наши права, мы законно заехали и можем законно ездить. Я предлагаю, чтобы силовые структуры опирались не на свои правила дорожного движения, а обратили внимание на Таможенный кодекс, который считается вышестоящим нормативным актом», — подчеркнул Санатов.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.