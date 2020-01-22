Около 38 человек прибыли за неделю в Казахстан из Китая

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Около 38 человек прибыли в Казахстан из Китая за неделю, сообщил ИО руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Ермек Токбергенов.

«В настоящее время у нас имеются два железнодорожных перехода: через станцию «Достык» и через «Алтынколь». Но надо сказать, что там количество людей небольшое, где-то в среднем до 10 человек выезжают из Урумчи в неделю. (…) Именно из Китая прилетают в Алматы и Нур-Султан. 10 (человек – КазТАГ) – в Нур-Султан и 18 – в Алматы (в неделю – КазТАГ)», — сообщил Токбергенов в среду, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, сколько человек прибыло из Китая в Казахстан за последнее время.

Назвать количество проехавших казахстанско-китайскую границу по автодорогам он не смог, однако сообщил, что в прошлом году примерно 1,3 тыс. человек прибыло в Казахстан из Китая.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в среду экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Китае, на котором будет принято решение, стоит ли объявлять вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Решение о созыве комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям было принято после того, как власти Китая объявили о том, что «загадочный» коронавирус передается от человека к человеку.