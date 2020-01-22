Резкое сокращение экспорта мягкой пшеницы и муки в текущем сезоне прогнозируют зерновики РК

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Резкое сокращение экспорта мягкой пшеницы и муки в текущем сезоне прогнозирует Зерновой союз Казахстана.

«Согласно прогнозам, казахстанский экспорт пшеницы мягкой в сезоне 2019/2020 годов сократится на 21% по сравнению с прошлым сезоном и составит 4,8 млн тонн, а также в двое сократится экспорт муки до уровня 1,24 млн. тонн (в зерновом эквиваленте). Отмечается основное снижение экспорта за счет Узбекистана, который в последние 5-7 лет был основным импортером казахстанской пшеницы, но в текущем сезоне прогнозируется снижение импорта на порядка 1 млн тонн, что в основном объясняется высоким урожаем в данной стране, а также снижением объемов качественной пшеницы на казахстанском рынке», — говорится в сообщении в среду.

Как пояснили зерновики, посевные площади под твердую пшеницу в 2019 году были сокращены на 10% до 430 тыс. га из-за того, что цены в сезоне 2018-2019 были ниже, чем в предыдущих сезонах и рынок переключился на более маржинальные культуры.

«При сниженной средней урожайности порядка 13 ц/га производство оценивается на уровне 560 тыс. тонн, что меньше, чем в 2018 году на 23%», — сказано в сообщении.