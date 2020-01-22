Алматы. 22 января. КазТАГ — Россия не хочет восстанавливать СССР, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает forbes.ru.

«Говорят, что (президент РФ Владимир – КазТАГ) Путин хочет восстановить СССР. Но это невозможно. Уже 30 лет существуют независимые страны со своими элитами. Мы хотим только в какой-то степени восстановить сотрудничество, интеграцию. Мы не хотим, чтобы было какое-то военное соперничество между США, Китаем и Россией. Не хотим, чтобы НАТО размещали военные базы США в соседних странах, как, например, планирует делать Грузия. Мы хотим чувствовать себя в безопасности», — сказал Костин, отвечая на вопрос декана Школы управления им. Блаватника в Оксфордском университете Найре Вудс о «колониальных» амбициях России и желании Кремля восстановить СССР, на сессии «Стратегический прогноз: Евразия» Всемирного экономического форума в Давосе в среду.

По его мнению, в мире уже идет холодная война, о которой политики предпочитают не говорить.

Также Костина попросили ответить на вопрос о том, как ему живется под санкциями. Банкир ответил, что не держит обиды на американское правительство, но считает включение его в санкционный список несправедливым.

«Ну кто может радоваться, когда попадает под санкции? Никто. Особенно если считаешь, что эти санкции не обоснованы. Я в списке санкций в качестве чиновника, якобы ответственного за Украину, Сирию, хакерство и подрыв американской демократии. Но насколько я помню, я 28 лет работаю банкиром», — сказал глава ВТБ.

По его словам, у него всегда были отличные отношения с американскими банкирами, но после попадания под санкции прямые контакты с коллегами Костину пришлось прервать.

«Несмотря на это, у меня нет никакой обиды. Америка прекрасная страна, я не обижен. Но есть какие-то внутренние проблемы у США, которые, надеюсь, будут решены», — добавил он.

В своем выступлении Костин поддержал президента США Дональда Трампа, против которого в США запустили процедуру импичмента. По его мнению, обвинения против президента ничем не подкреплены и не доказаны, как и факт близких отношений Трампа с Москвой.

«Желаю президенту Трампу всяческого успеха с его сагой про импичмент!» — сказал банкир.

Международный финансовый форум в Давосе проходит с 21 по 24 января.