Алматы. 22 января. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«В среду на этой неделе ВОЗ проведет экстренное совещание, на котором будет принято решение, стоит ли объявлять вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — говорится в сообщении ООН.

Решение о созыве Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям было принято после того, как власти Китая объявили о том, что «загадочный» коронавирус передается от человека к человеку.

О предстоящем совещании объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Сначала медики заявили, что природа вируса может быть связана с местным продуктовым рынком, торгующим морепродуктами и экзотической рыбой. Однако в понедельник Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что два человека в провинции Гуандун были инфицированы в результате передачи вируса от человека к человеку», — уточнили в ООН.

Всего же на сегодняшний день, в основном в Китае, подтверждено 278 случаев заражения этой разновидностью коронавируса, в том числе у 15 медработников.

«Четыре случая заболевания были также выявлены за пределами Китая – в Таиланде, Японии и Южной Корее. По сообщениям, все пациенты прибыли из китайского города Ухань, на который приходится большая часть заболевших», — сказано в сообщении.

У больных отмечается высокая температура и симптомы поражения легких.

«Опираясь на имеющуюся у нас информацию, наиболее вероятным источником заражения скорее всего являются животные, но существует, хотя и ограниченная, возможность его передачи от человека человеку при близком контакте», — сказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ.

Поступающие сообщения свидетельствуют о том, что вирус может вызвать легкое или тяжелое заболевание, в некоторых случаях он чреват смертельным исходом.

Отмечается, что в субботу сотни миллионов людей прибудут в Китай на празднование китайского Нового года, «что является серьезным вызовом усилиям по сдерживанию «загадочного» вируса».

«В ближайшие дни следует ожидать новых случаев заражения в других частях Китая и, возможно, в других странах. В Китай в связи с коронавирусом отправлена группа экспертов ВОЗ», — сказал пресс-секретарь ВОЗ.

На своем сайте ВОЗ разместила руководство о том, как выявлять и лечить людей, заболевших этим вирусом: регулярно мыть руки; прикрывать рот и нос при кашле и чихании; тщательно готовить мясо и яйца; а также избегать тесного контакта с кем-либо, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания.