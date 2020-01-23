В Казахстане люди покупают продукты в кредит

Алматы. 23 января. КазТАГ — Валентина Владимирская. У людей в Казахстане не хватает денег на продукты, и они покупают их в кредит, заявила коммерческий директор компании Nielsen Kazakhstan Мадина Сейсенгалиева.

«Растет уровень кредитования населения. То, что кредиты списали малоимущим семьям, – это одна беда, потому что у людей не хватает (денег – КазТАГ) на продукты и они идут, покупают продукты в кредит. Даже стоя в очереди (в одной из сетей супермаркетов – КазТАГ), я сама вижу – передо мной пять человек, которые оплачивают (покупки кредитной картой – КазТАГ)», — сказала Сейсенгалиева корреспонденту МИА КазТАГ.

Не менее важно, по ее словам, что, по данным статистики, в Казахстане много людей, которые живут в неофициальной статистике, зарабатывают доходы вне официальный сферы. Это таксисты, которых очень много стало, салонная сфера, Яндекс и так далее.

«Мы видим, если доход человека Т103 тыс. в месяц по Казахстану, то расходы Т159 тыс. То есть, расходы в полтора раза больше, чем доходы», — поясняет эксперт.

Покупатели голосуют кошельком, они покупают то, что дешевле. Возможно, как полагает Сейсенгалиева, фактор качества, который важен для молодых миллениалов, родившихся ближе к 2000 году и которые еще не обеспечивают себя до конца, не так важен для родителей, которые платят эти деньги.