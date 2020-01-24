Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 24 января. КазТАГ – Доллар США в пятницу относительно данных за четверг продолжает дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,4, а продажи – Т378,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т377,9, а продают по Т379,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378, а продажи – Т378,7.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т377,86.